旺文社は9月9日、2025年度の受験生の動向をまとめた「高校生の大学受験実態調査(2025年度版)」を公開した。調査は2024年12月〜2025年6月、2025年春に大学に合格・進学した大学1年生4,381名を対象にインターネットで行われた。○共通テストの受験科目「新課程入試初年度」となった2025年度共通テストで初めて出題された「情報 I」について、「受験した」は64.2%。本調査の回答者の過半数が、「情報 I」を含む形で共通テストを受験し