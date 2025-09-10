女優の滝沢千佳（30）が10日までに、自身のSNSを更新。俳優の赤江隼平（31）と結婚したことを発表した。滝沢は「ご報告」と題してツーショット写真とともに文書を公開した。文章では「皆様へ私ごとで恐縮ですが、わたし滝沢千佳は赤江隼平さんと結婚いたしましたことをご報告させて頂きます」と結婚を報告した。続けて「まだまだ未熟な二人ではございますが、お互いに支え合いながら、大切に過ごしていきたいと思います」と結婚