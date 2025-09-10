ＮＨＫは１０日、ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」でこの日、映画化された「やさしいライオン」を２０日午後３時にＮＨＫＥテレで放送すると発表した。この「やさしいライオン」は、朝ドラの中ではまずはラジオドラマとして放送され反響。手嶌治虫から頼まれて参加した映画「千夜一夜物語」が大ヒットしたことを受け、手嶌から「映画を作りましょう」「ささやかなお礼です」と言われ、手嶌の全面バックアップで映画化された。