１０日、記者会見の様子。（北京＝新華社記者／才揚）【新華社北京9月10日】中国国務院新聞（報道）弁公室は10日、「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見を北京で開いた。自然資源部部長で国家自然資源総督察の関志鴎（かん・しおう）氏、自然資源部副部長で国家海洋局局長の孫書賢（そん・しょけん）氏、自然資源部副部長の荘少勤（しょう・しょうきん）氏、自然資源部副部長で中国地質調査局局長