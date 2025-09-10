湖の上をSUPで散歩する柴犬。岸に着く際の少し慎重になりすぎる様子がネット上で注目を集めている。【映像】「押すなよ…！」SUPで散歩中の柴犬の“慎重すぎる”姿注目を集めているのは、柴犬のルカくん（6歳）の飼い主（@2229luca）がXに投稿した動画。動画には、湖の上をSUPで散歩するルカくんが映っている。「押すなよ…！押すなよ…！押すなよ〜!!」と、ルカくんは岸に着くのが待ちきれない様子。「よーし。今度こそ！」