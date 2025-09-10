サッカー日本代表・三笘薫の2023年に発売された『VISION 夢を叶える逆算思考』の文庫本が9月10日から双葉社より発売される。 サッカー指導本『コネクテッドコーチング』発売最先端の脱・分割型トレーニング＆コーチングデザイン 世界最高峰のプレミアリーグで歴史を塗り替え続ける、サッカー日本代表・三笘薫。スペイン代表戦での決勝ゴールをアシスト演出した“三笘の1