八木さんでは見られない表情!?朝ドラでの?寡黙な男?が人気沸騰中の44歳俳優が雰囲気ガラリなレッドカーペットの裏側を披露し話題を呼んでいる。豪華芸能人たちが思い思いのポーズを決める先頭で、満面の微笑みを浮かべているのは妻夫木聡(福岡県柳川市生まれ)。「命を繋ぐ物語『宝島』よろしくお願いします」とインスタグラムにつづり、9日に都内で行われた映画「宝島」(19日公開)の東京プレミアでの自撮り13ショットを公開。