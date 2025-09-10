福岡県警田川署は10日、田川市宮尾町の道路上で9日午後2時半ごろ、下校中の女子小学生が黒色の普通乗用自動車に乗った見知らぬ男から「かわいいね、お菓子いる？」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は30歳くらいの中肉。黒色フード付き長袖パーカ、黒色長ズボン、黒色マスクを着用していた。