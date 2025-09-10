日々の疲れやストレス・・・温泉でリフレッシュしたい！実は最近、国の調査で「日帰り入浴」でも十分効果があることが分かりました。7万人以上の入浴を調査している温泉療法専門医、東京都市大学の早坂信哉教授に温泉の効果的な入り方を教わります。【写真を見る】風呂上がりすぐのビールはNG？入浴前に飲むと“吸収率7倍”の飲み物は？医師が教える「温泉術」【ひるおび】日帰りでも効果あり！「温泉」環境省が温泉地への滞在前後