三重県尾鷲市は、市内初となる「津波避難タワー」を設置します。 【写真を見る】“最短3分･最大17ｍ”津波予想の三重･尾鷲市 ｢津波避難タワー｣ を2地区に設置へ 市内で初めて 尾鷲市は南海トラフ巨大地震が発生した際、最短3分で津波が到達し、最大の高さは17メートルと想定されています。 市は津波への対策として、市内で初めてとなる「津波避難タワー」を市街地の中井地区と矢浜地区にそれぞれ設置す