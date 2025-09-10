１０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比３７８円３８銭（０・８７％）高の４万３８３７円６７銭となり、８月１８日につけた終値ベースの史上最高値（４万３７１４円３１銭）を約３週間ぶりに更新した。前日の米株式市場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が強まり、米景気が下支えされるとの期待から主要株価指数がそろって上昇した。この流れを引き継いだ東京市場では、日経平均