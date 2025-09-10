福岡県警は10日、国内の高齢者からキャッシュカードを盗んだとして、窃盗の疑いで、フィリピンを拠点とする暴力団系の日本人集団「JPドラゴン」の構成員の男ら6人を逮捕した。フィリピン当局が同日、強制送還した。