沖縄県で2023年、16歳未満の少女を誘拐し性的暴行をしたとして、不同意性交罪などに問われた米兵（26）の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は10日、懲役5年とした一審判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。