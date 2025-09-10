吉田栄作さん、内山理名さん俳優の吉田栄作さん（56）と内山理名さん（43）が10日、それぞれのインスタグラムで第1子が誕生したと発表した。母子ともに健康という。吉田さんは「56歳の新米パパ、オールドルーキーです」とコメント。内山さんは「小さく力強い命に感動しながら、とても穏やかな時間が流れております」とつづった。2人は2021年に結婚を発表した。