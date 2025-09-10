ＭＢＳラジオは１０日、秋の番組改編会見を大阪市北区の同局で開催し、ＮＥＷＳの増田貴久と元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一がパーソナリティーを務める「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」（水曜・深夜１時）が１０月末で放送終了すると発表した。中丸が活動自粛した昨年８月からは中丸不在のまま放送しており、今年１月の活動再開発表後も出演していなかった。同局の虎松英樹編成局長は「今回の改編で全体的なタイムテーブル