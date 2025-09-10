ＭＢＳラジオは１０日、秋の番組改編会見を大阪市北区の同局で開き、今年度もプロ野球中継のない１１月から３月（予定）まで「ＭＢＳヤングタウンＮＥＸＴ」（火〜金曜・後９時）を放送すると発表した。「―ＮＥＸＴ」を巡っては“盗用”疑惑が持ち上がっていた。６日に放送されたフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜・後１１時１０分）で、「―ＮＥＸＴ」のパーソナリティーを務めたお笑いコンビ「ツートライブ」