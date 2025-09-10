自民党の茂木敏充前幹事長は１０日、国会内で会見し、党総裁選への出馬を正式表明した。今回の総裁選で候補者が出馬会見するのは、茂木氏が初となる。茂木氏は「自民党は結党以来の危機。企業で言えば倒産寸前の危機です」と厳しい現状を力説。「最悪の状況だからこそ、立ち上がる決意をしました。私のすべてを捧げます」と決意を述べた。さらに「次の世代にバトンを引き継いでいく」としたうえで、「当選回数人事から決別し