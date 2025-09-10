「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ」に出場中の侍ジャパン高校日本代表は１０日、沖縄セルラースタジアム那覇の室内練習場で汗を流した。１次ラウンドＡ組を５戦全勝で１位通過を決めたチームは、１１日から始まるスーパーラウンド初戦でＢ組全勝１位の米国と戦う。ここまで全試合でリードオフマンを担う岡部飛雄馬内野手（３年＝敦賀気比）は、「しっかり機動力を生かした戦い方