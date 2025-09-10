阪神・原口文仁内野手と楠本泰史外野手が１０日、１軍に合流した。原口は８月１６日に抹消されて以来の合流。２軍では今月打率６割（１０打数６安打）と調子を上げていた。楠本は５月以来の１軍。２軍では今季打率３割８厘の成績を残していた。「ここで勝負するためにファームでやってきた。もう結果を出すしかない」と力を込めた。