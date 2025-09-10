認知症が進行し４日に肺炎のため他界した大御所演歌歌手・橋幸夫さん（享年８２）の告別式が１０日、東京・文京区の傳通院でしめやかに営まれ、遺族や芸能界の仲間たち、中高年ファン約６００人の参列者が最期のお別れをした。所属レーベル・ビクターエンタテインメントの小野明社長は弔辞の中で、橋さんが１９６０年代にヒットさせたリズム歌謡に触れ「和製ポップスとして発展し、現在のＪ―ＰＯＰの源流となっていった」「現