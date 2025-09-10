◆イースタン・リーグ巨人―オイシックス（１０日・Ｇタウン）右膝痛で離脱していた巨人のＦ・グリフィン投手が約４０日ぶりに実戦復帰し、３回４６球で１安打無失点に抑え、３つの三振を奪った。イースタン・オイシックス戦に先発。２回までは最速１４７キロの直球にスライダーなど変化球を交えながら完全投球を見せた。３回２死から右中間二塁打と四球で２死一、二塁のピンチを迎えたが最後の打者を三直に仕留めた。「球数