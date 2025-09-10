◆京滋大学リーグ花園大１２―０大谷大＝７回コールド＝（１０日・京都府太陽が丘）花園大の最速１５５キロ右腕・藤原聡大（４年）が中１日で先発のマウンドに上がった。前日（９日）の大谷大２回戦のサヨナラ負けをスタンドで見守っていた藤原聡は「チームを勝たせるために、自分に行かせてください」と登板志願。疲労も残る中だったが、５回２安打無失点１０奪三振の好投を見せた。０―０で迎えた４回無死満塁、５番の植西