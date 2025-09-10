静岡県伊東市の田久保真紀市長が2025年9月10日、市議会の解散を報告した。SNSでは、投稿に添えられた「自撮り写真」が波紋を広げている。「この先、誰が市長になろうとも１度灯した改革の灯は消えない」田久保氏をめぐっては、9月1日に不信任決議案が市議会に提出され、全会一致で可決。田久保氏は11日までに自らの辞職・失職もしくは議会を解散するかの選択を迫られていた。10日の投稿では、「おはようございます。先ほど、議長室