サイバー・バズ [東証Ｇ] が9月10日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年9月期の連結経常損益を従来予想の5億円の黒字→2.7億円の黒字(前期は17.1億円の赤字)に45.0％下方修正した。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.8億円→1.5億円(前年同期は0.8億円)に58.9％減額し、増益率が4.3倍→78.4％増に縮小する計算になる。 株探ニュ}