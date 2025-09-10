豪ドルドルは昨日NY市場でドル全面高の流れを受けて0.6620台から0.6580台へ下落。10時台に0.6580を付けるなど安値圏でもみ合いとなったが、その後豪ドル買いが強まり0.6610台を付けた。もっとも昨日高値には届いておらず、レンジの中での上下に留まっている。 対円でも豪ドルはしっかり。昨日のドル円の安値からの反発もあり、朝からしっかりでスタート。対ドルで豪ドル売りが出た局面で96円99銭と97円割れを付けたがすぐ