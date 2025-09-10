テクニカルポイント豪ドル/ドル、短期上昇トレンド開始、０．６６台を維持できるか 0.6621エンベロープ1%上限（10日間） 0.6614ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.6611現値 0.655510日移動平均 0.6552一目均衡表・転換線 0.651821日移動平均 0.6518一目均衡表・基準線 0.6516一目均衡表・雲（上限） 0.6499一目均衡表・雲（下限） 0.6493100日移動平均 0.6489エンベロ&#1