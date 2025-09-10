タレントの安田美沙子（43）が10日、自身のインスタグラムを更新。タレント・千秋との食事の様子を伝えた。安田は「いつかの千秋さんとごはん」と投稿し、千秋と頬に手を添えたポーズのツーショットを披露。「いつも、スパッと色々話してくれるけど、とってもとっても向き合ってくれて優しい大先輩です」と関係性を明かし、「この日も、こどものこととか、話して。。。沢山パワーをもらった」と振り返った。さらに「サムギ