中国の8月の消費者物価指数は去年の同じ月と比べて0.4%下落し、3か月ぶりにマイナスとなりました。中国国家統計局の発表によりますと、8月の消費者物価指数は去年の同じ月と比べてマイナス0.4%となりました。品目別に見ると、食品では消費量の多い豚肉が去年の同じ月と比べてマイナス16.1%となり、卵類はマイナス12.4%でした。供給の過剰が懸念されている自動車などの乗り物は去年の同じ月と比べてマイナス1.9%となったほか、ガソ