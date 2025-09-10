ステムリム [東証Ｇ] が9月10日大引け後(15:30)に決算を発表。25年7月期の経常損益(非連結)は19.7億円の赤字(前の期は20.7億円の赤字)に赤字幅が縮小した。なお、26年7月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である5-7月期(4Q)の経常損益は4.5億円の赤字(前年同期は5.2億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 株探ニュース