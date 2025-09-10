自民党の総裁選をめぐり、先ほど、茂木前幹事長が記者会見を開き、出馬を正式に表明しました。自民党茂木 前幹事長「私は（自民党が）最悪な状況だからこそ立ち上がる決意をしました。自民党を日本経済を必ず再生の軌道に戻す。そして次の世代にしっかりとバトンを渡せる政治を作る。その目標は2年。再生の道筋を作ります」自民党の茂木前幹事長は、きょう午後3時に国会内で記者会見を開き、総裁選への出馬を正式に表明しま