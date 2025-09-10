ＭＢＳラジオは１０日、同局の「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」（水曜、深夜１・００）が１０月いっぱいで放送を終了すると発表した。同日、大阪市内の同局で行われた改編発表会見で明かした。同番組をめぐっては、２０２４年８月にパーソナリティーの中丸雄一が活動を自粛したことに伴って、中丸の出演見合わせを発表。中丸が２５年１月に活動再開した後も出演見合わせが続いていた。同局の虎松英樹編成局長は「（秋