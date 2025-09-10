4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手橋幸夫さんの葬儀告別式が10日、東京・小石川の傳通院で営まれ、関係者やファンなど約600人が参列した。▼主な参列者（順不同、敬称略）林よしこ、加藤高道（狩人）、三田明、三善英史、徳光和夫、清水アキラ、加藤和也（ひばりプロダクション社長）、三崎ゆきこ、古都清乃、柳家さん枝、田中花乃また、大ヒット曲「いつでも夢を」をデュエットした女優吉永小百合（80）は弔電を寄せ、「突然の