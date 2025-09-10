何美談で終わろうとしてんの？ケンカのたびに「離婚」と言って家出する夫。泊めてくれる友人もお金もなく…／無職の夫に捨てられました（1）仕事を探すこともなく一日中ダラダラと過ごす無職の夫にモヤモヤしながら、仕事、家事、子育てに孤軍奮闘する妻のカナコさん。しかも夫が無職になるのは結婚して10年のあいだに3度目！？そんななか、離婚して明後日家を出ると夫が言い出して…。身勝手な夫を家族のためにと支え続けてきた