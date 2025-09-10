日本ナレッジが後場終盤になって急伸している。午後３時ごろ、９月３０日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位当たりの金額を引き下げ、投資家により投資しやすい環境を整えることで、株式の流動性の向上、出来高の増加及び投資家層の拡大を図るのが狙いとしている。 また、株式分割に伴い、期末一括配当予想を２０円から７円に修正した。分割前換算では１円の増額修正となるこ