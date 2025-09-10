イビデン＝急動意。一時１０％を超える上昇で７９５８円まで上値を伸ばし、８月２５日につけた年初来高値７５８０円を大きく上回った。昨年１月以来約１年８カ月ぶりとなる８０００円台回復を目前に捉えている。きょうの東京市場では米オラクル＜ORCL＞の目を見張る好決算を受け、データセンター関連株の人気が再燃している。そのなか高水準のＡＩサーバー用ＩＣパッケージで需要を取り込む同社の