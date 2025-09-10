男子高校生が女子小学生を無理やり連れ去ろうとする事件が韓国で発生した。【鬼畜】女子中学生を“買った”韓国男性、エイズ患者だった9月10日、京畿道・光明（クァンミョン）警察署は、前日に緊急逮捕した男子高校生Aについて、同日中にも「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反（13歳未満の未成年者に対する強制性交・強制わいせつ等未遂）」の疑いで拘束令状を申請する方針だと明らかにした。Aは前日9日午後4時20分ごろ、光明