サムコ [東証Ｐ] が9月10日大引け後(15:30)に決算を発表。25年7月期の経常利益(非連結)は前の期比13.6％増の23.7億円になり、26年7月期も前期比2.8％増の24.4億円に伸びを見込み、7期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、7期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である5-7月期(4Q)の経常利益は前年同期比42.5％増の10億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の29.7％→30.6％に上昇した。 株探ニュ