10日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数749、値下がり銘柄数630と、値上がりが優勢だった。 個別ではメタプラネット、まぐまぐ、東京機械製作所、岡本硝子、くろがね工作所がストップ高。テンダ、ダイワ通信は一時ストップ高と値を飛ばした。ＪＥＳＣＯホールディングス、岐阜造園、イチケン、林兼産業、大戸屋ホールディングスなど88銘柄は年初来高値を更新。サンコール、アライドテレ