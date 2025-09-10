10日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 84247 -45.4 32860 ２. 日経Ｄインバ 5667181.58192 ３. 楽天Ｗブル9947 -10.7 38970 ４. 純金信託9529-2.7 16405