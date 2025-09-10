【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岩田剛典と、岩田の後輩3名が出演する関西電力のWEB動画『Welcome to 岩ちゃんハウス！』が、関西電力公式YouTubeチャンネルにて公開。大評判となっている。 ■岩田剛典が後輩たちに手料理を振舞いながらオール電化をPR 岩田がLDHの後輩をオール電化ハウスに招き、手料理を振舞いながらオール電化を紹介するトーク番組風WEB動画『Welcome to 岩ちゃんハウス！