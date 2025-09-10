ＡＮＹＣＯＬＯＲ [東証Ｐ] が9月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期第1四半期(5-7月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.6倍の69.9億円に急拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の190億～200億円→205億～215億円に上方修正した。 直近3ヵ月の実績である5-7月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の36.6％→44.4％に上昇した。 ※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値