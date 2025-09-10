SNSで知り合った人物から「ワインオークションで稼いでいる」などと言われた山口市に住む60代の男性が現金およそ1800万円をだまし取られるSNS型ロマンス詐欺の被害にあいました。山口警察署によりますと山口市に住む60代の男性はことし4月、SNSを通じて知り合った外国籍の女性を名乗る人物から「知人がワインオークションで稼いでる」「私も出資して稼いでいる」など言われ、ワインへの投資を勧めらると共に実業家を名