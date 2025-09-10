9月9日日、東京都文京区の無量山傳通院にて、4日に亡くなった歌手・橋幸夫さんの通夜が営まれた。著名人らが大物歌手の訃報を悼むなか、参列者のなかに“そっくりさん”が登場したことが、物議を醸している。「この日、『EXILE・ATSUSHI』として囲み取材に登場した男性がいました。しかし、彼は実際にはATSUSHIさんではなく、ものまね芸人のRYOさんだったんです。喪服姿でしたが、金髪に特徴的なサングラス、十字のピアスとい