法人向け軽油の販売をめぐり、価格を不正に引き上げるなどのカルテルを結んでいた疑いで、公正取引委員会は10日、石油製品販売会社8社に強制調査に入りました。対象となったのは、東京都内に本社のある「東日本宇佐美」や名古屋市の「ENEOSウイング」のほか、東京の「共栄石油」、「太陽鉱油」、大阪市の「エネクスフリート」など8社です。これらの会社は大型トラックなどが給油できるガソリンスタンドを運営し、法人向けに軽油を