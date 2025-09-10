ポーランド軍は10日、領空侵犯したロシア軍の複数の無人機を撃墜したと発表しました。ポーランド軍は10日、NATO＝北大西洋条約機構と協力しポーランドの領空内に入った複数の無人機を撃墜したと発表しました。ロイター通信によりますと、ポーランド東部の村の住宅に撃墜された無人機が落下したということです。ポーランドは、ウクライナ侵攻以降自国の領空内でロシアの無人機を撃墜するのは初めてで侵略行為だと批判しています。ロ