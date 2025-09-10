◇MLB ドジャース7-2ロッキーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのムーキー・ベッツ選手が17号2ランホームランで勝利に貢献。試合後にインタビューに答えました。ベッツ選手は7月末から25打席連続でヒットが生まれず苦しんできましたが、そこから右肩上がりに調子を取り戻し、8月月間打率は.288を記録。この日は「2番・ショート」で先発出場すると、3回に2アウトから大谷翔平選手が四球で出塁すると、盗塁にも成功