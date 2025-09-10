タレントの伊集院光（57）が9日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・36）で、同局「開運!なんでも鑑定団」（火曜後8・54）に出演した際のエピソードを披露した。この日放送された未公開トークで、伊集院は「開運!なんでも鑑定団」に自身の“お宝”を出品した経験を回想。「2度か3度出たことがある」といい、「その時は笑いになればいいと思って、うちのおじいちゃんが酔っ払うと何だ