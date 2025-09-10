１０日に市議会を解散した伊東市長の田久保真紀氏がこの日、２回目のＸを投稿。「この先、誰が市長になろうとも１度灯した改革の火は消えない」などと投稿。再びコメント欄に批判が殺到した。田久保市長は１日に議会から不信任を可決され、辞職か解散かを迫られていたが、まさかの解散を選択。市議会からは怒りが渦巻いている。解散通知をした直後に更新したＸでは「伊東市政の改革と刷新の為、そして地域を守る為に引き続き