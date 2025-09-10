フルカバー仕様のRyzen 9000向けマザーNZXTの「N7 B850」は、フルカバー仕様のデザインが特徴的なAMD B850チップセット搭載マザーボードだ。16+2+1フェーズ/80A Dr.MOSの電源回路を搭載し、Ryzen 9000シリーズの安定動作をサポート。VRM用やM.2用の大型ヒートシンクも備え、高い冷却性能を発揮する。ブラックとホワイトのカラバリがあり、価格は59,500円前後。NZXTの「N7 B850」。同社らしいシンプルでスマートなデザインのモデル