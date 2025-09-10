北朝鮮が創建77年を迎え、金正恩総書記は「核保有国」としての地位を確固たるものにする考えを示しました。北朝鮮の労働新聞などは、建国記念日と定める9日に開かれた大規模な集会で金総書記が演説を行い、「誰も我が国の絶対的地位を傷つけることはできない」と述べたと伝えました。韓国の聯合ニュースは金総書記の演説について「核保有国の地位を放棄する考えはないということを明確にした」としています。金総書記は8日、新型の